Kars ve Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Kars ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Ağrı'da Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Erzurum ve Yeni Van caddeleri üzerindeki iş yerlerine giden Vali Varol ve beraberindekiler, salgın tedbirleri konusunda esnaf ile görüşerek daha dikkatli olmalarını istedi.

Vali Varol ve Sayan, esnafa maskenin yanı sıra Kovid-19 salgını ile ilgili broşürler dağıttı.

Kentin ilçelerinde de kaymakamlar koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise Kaymakam Recep Koşal'ın katılımıyla Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer ve polis ekipleriyle ilçe merkezindeki kahve, kafeterya, lokanta, manav başta olmak üzere iş yerlerini denetleyen Kaymakam Koşal, vatandaşları da tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Kaymakam Koşal, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı, esnaflarımızı maske, mesafe ve temizlik konusunda sürekli uyarıyoruz. Bu salgını atlatmak için herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bu konuda vatandaşlarımızın, esnaflarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.