Son Dakika Haberleri: Kars ve Ağrı'da Yoğun Sis

Kars ve Ağrı'da Yoğun Sis

1 saat önce

KARS/AĞRI - Ağrı ve Kars'ta etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kars ve Ağrı'da Yoğun Sis, System.String[]
KARS/AĞRI - Ağrı ve Kars'ta etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta, dün akşam saatlerinde etkisini artıran ve halen devam eden yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Bu nedenle Ankara Esenboğa Havalimanı ile Kars Harakani Havalimanı arasında yapılması planlanan AnadoluJet seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Sis sebebiyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Pegasus'un PC 2590 sefer sayılı uçağı ise Kars Harakani Havalimanı'na inemedi. Uçak, Erzurum Havalimanı'na yönlendirildi.

İldeki sis nedeniyle kara yollarındaki bazı sürücüler de zor anlar yaşadı.

Ağrı

Ağrı'da da dünden beri devam eden ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, görüş mesafesini 60 metreye kadar düşürdü.

Sisin yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu şehir merkezi ve çevre yolundaki sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Soğuk sebebiyle çatılarda yaklaşık bir metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar da kırağı ile kaplandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Ankara, Ağrı, Kars, Güncel
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