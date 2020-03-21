Kars ve Ağrı'daki canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika

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Kars ve Ağrı'daki canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
6 saat önce
Türkiye'nin hayvancılıkta önemli merkezlerinden Ağrı ev Kars'taki canlı hayvan pazarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
Türkiye'nin hayvancılıkta önemli merkezlerinden Ağrı ev Kars'taki canlı hayvan pazarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
Ağrı Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle hayvan pazarının geçici bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.
Kars Belediyesince alınan kararda da Kovid-19 salgını nedeniyle canlı hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:22 Kaynak: AA
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