Kars ve Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kars ve Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

10.05.2022 14:26
Kars ve Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kars ve Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars ve Ardahan'da yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'a bağlı Dikme köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasında ise Ardahan İl Jandarma ekipleri bir otomobili durdurdu.

Araçta bir Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücü Z.A. hakkında işlem başlatıldı.

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Jandarma, Ardahan, Göçmen, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars ve Ardahan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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