Bıçak ustaları Kurban Bayramı mesaisinde - Son Dakika

Kars ve Ardahan'da bıçak ustaları, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.
Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.
Cengiz Topel Caddesi'nde bıçak ustalığı yapan Suat Baydağ, AA muhabirine, bıçakların bakımını yapmak için gelenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.
Kentin tek bıçak ustası olduğunu ifade eden Baydağ, "Vatandaşlar daha çok bıçaklarını biletmek için geliyor. Normal zamanlarda günlük 300-350 bıçak tamiri yaparken bayram dolayısıyla bu sayı 3 bin 500'e çıkmış durumda. Vatandaşların rahat bir şekilde kurbanlarını kesebilmesi için yoğun bir mesai harcıyoruz." dedi.
Sarıkamış ilçesinde çalışan bıçak ustası Salim Altay ise arife günü işlerin daha da yoğunlaşmasını beklediklerini dile getirdi.
Kaynak: AA
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