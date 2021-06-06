Etkili olan sağanak çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika

Ardahan ve Kars'ta etkili olan sağanak, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Ardahan'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçiler, yağışı sevinçle karşıladı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, kentte bir süredir kuraklık yaşandığını, bu nedenle yağışların önemli olduğunu söyledi.

Öner, "Bugünkü yağışlar bizim için son derece önemli ve sevindirici. Daha da iyi olacak inşallah. Temennimiz çiftçimiz istediğini alsın." dedi.

Kars'ta dün başlayan sağanak ise aralıklarla etkisini sürdürdü.

İki gündür devam eden yağış, kuraklık yaşanan bölgedeki üreticileri mutlu etti.

Aniden etkili olan sağanağa kentteki bazı vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı.