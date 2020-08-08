Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı 5 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve az bulutlu olacak.

Rüzgarın, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Ardahan ve Kars'ta 5, Ağrı'da 11, Erzincan'da 14, Erzurum'da 16 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 36, Iğdır'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 27, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.