Son Dakika Haberleri: Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü
Son Dakika Güncel Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü

Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü

2 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü.

Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, Ardahan'da sıfırın altında 2, Kars'ta sıfırın altında 4, Ağrı 1, Erzurum'da 2, Iğdır'da 5, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 9 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Iğdır'da 21, Erzincan'da 20, Ağrı'da 17, Kars ve Ardahan'da 16, Erzurum'da 15 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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