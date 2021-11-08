Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilen bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 6, Erzincan ve Iğdır'da 3, Erzurum ve Ağrı'da sıfır, Kars ve Ardahan'da ise sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 21, Erzincan'da 18, Iğdır ve Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, bölgede sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiseleri nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.???????