Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı

25.03.2022 23:19
Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ardahan ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kapanan 6 köy yolunu, iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu ulaşıma açtı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise akşam tipinin etkisini artırmasıyla sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan, köy yollarında kalan 9 araç, Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolunun 43'ü açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 2 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı

YORUMLAR
500
Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı Kars'ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi Kars'ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Ardahan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:54 Zelenski ile görüşen 3 liderden savaşı bitirecek 10 maddelik öneri!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
21:52 Özel yurtta öğrenciye şiddet uygulamıştı! Görevli tutuklandı
21:45 Haaland Manchester City'den gelen teklifi reddetti!
21:41 Kirasını almaya gitti, kiracısını ölü halde buldu!
21:31 Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili 7 kişi serbest bırakıldı!
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 23:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement