Kars ve Ardahan'da kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ta 3 gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerinin çevresinde biriken karları temizledi, belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Yoğun tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Selim-Sarıkamış ve Kars- Digor karayollarında da karla mücadele ekipleri sürücülerin sıkıntı yaşamaması için çalışma yürüttü.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte zorlandı.

Kentte yağış etkisini sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da 2 gündür kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar nedeniyle kent sakinleri zor anlar yaşadı.

Bazı iş yeri sahipleri de yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem bıraktı.