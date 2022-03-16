Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kars ve Ardahan'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gün içinde kapanan köy yollarından 76'sı yeniden ulaşıma açıldı.

Kars'ta sabah saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bunun üzerine gün boyu yoğun çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri 60 köy yolunu ulaşıma açtı.

Kapalı 20 köy yolunun daha ulaşıma açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan kent merkezi ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kapanan 16 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu yeniden ulaşıma açtı.

Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı aksattığını belirten yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yollara çıkmamasını istedi.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 8 araç da ekiplerce kurtarıldı.