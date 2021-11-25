Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini arttırdığı noktalarda buzlanmaya neden oldu. Sürücüler, özellikle yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çekti. Hanak- Damal kara yolunda bir tır buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Tır, çekicinin yardımıyla kaydığı yerden çıkarıldı. Kars Kars-Ardahan, Kars- Iğdır ve Kars- Göle kara yollarında kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek bekledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.

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