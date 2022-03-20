Kars ve Ardahan'da köylerde mahsur kalan 3 hasta kurtarıldı - Son Dakika

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan 3 hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde yaşayan 62 yaşındaki Lütfi Yücel aniden rahatsızlandı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine köye İlçe Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler Yücel'e bir saatlik çalışma sonucunda ulaştı. Sağlık ekiplerince evinden alınan Yücel, Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yukarı Damlapınar köyünde de rahatsızlanan bir çocuk, ekiplerce yapılan çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Ardahan

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde Fadime Aslanoğlu'nun doğum sancısı çekmesi üzerine, yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinden destek istedi.

Çalışmalar sonucunda köye ulaşan ekipler Aslanoğlu'nu Ardahan Devlet Hastanesine kaldırdı.