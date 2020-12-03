Kars ve Ardahan'da sis etkili oldu - Son Dakika

Kars ve Ardahan'da sis etkili oldu

03.12.2020 11:19
Kars ve Ardahan'da sis etkili oldu, System.String[]

Kars ve Ardahan'da sabah sis etkili oldu.

Kars ve Ardahan'da sabah sis etkili oldu.

Kars- Iğdır kara yolu ile Kağızman-Kars kara yolu çevresinde oluşan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte soğuk hava nedeniyle de araç camları, bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandayla örttü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da, sabah oluşan sis il merkezini kapladı.

Özellikle Kura Nehri ve çevresinde etkili olan pusun, gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Tarihi Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi bölgesinde de etkili olan pus dolayısıyla güzel görüntüler oluştu.

Kağızman, Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars ve Ardahan'da sis etkili oldu - Son Dakika


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