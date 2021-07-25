Kars ve Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu olacak.

Kars ve Ardahan çevrelerinde ise öğlen saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 36, Ağrı'da 34, Erzincan'da 33, Erzurum'da 32, Kars'ta 30, Ardahan'da 27 derece olacağı tahmin ediliyor.