Kars ve Ardahan sosyal medya fenomenlerini büyüledi - Son Dakika

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) davetiyle Kars ve Ardahan'a gelen 8 instagram ve youtube fenomeni illerin yemek kültürü ve turistik destinasyonlarını hesaplarında takipçileriyle paylaştı.



Son yıllarda Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasına giren Kars ve Ardahan, sosyal medya fenomenlerine ev sahipliği yaptı. Sosyal medya alanında çok sayıda takipçisi olan 8 instagram ve youtube fenomeni, Serhat Kalkınma Ajansı'nın davetiyle Kars ve Ardahan'ı gezdi. Sosyal medya fenomenleri iki ilin yemek kültürünü ve turistik destinasyonlarını takipçileriyle paylaştı.



Üç gün süren gezinin ilk durağı Ardahan oldu. Yüzeyi buzla kaplı Kars ve Ardahan illeri arasında bulunan Çıldır Gölü'nde balıkçıların Eskimo usulü balık avını izleyen fenomenler, atlı kızakla göl üzerinde tur attı. Fenomenler, araçlarıyla Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçilerin buzlu göl üzerinde yaptıkları drifti canlı yayında takipçileriyle paylaştı, akşam saatlerinde de kaz mantısının yapılışını yerinde izledi. Ardahan'ın yöresel kahvaltısına katılan sosyal medya fenomenleri, yöreye ait halk oyunları ekibinin oyunlarını da takip etti. SERKA Ardahan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurullah Karaca, kente gelen fenomenlere, üretimi yapılan yöresel peynirlerle ilgili bilgi verdi.



Gezinin ikinci gününde Kars'ı gezen fenomenler, kentteki tarihi ve turistik mekanları gezdikten sonra, çeşitli lokantaları ziyaret ederek aşçılar tarafından yapılan yöresel yemeklerin tariflerini takipçilerine aktardı. Programın son günü Sarıkamış Kayak Merkezi'ne geçen sosyal medya fenomenlerine ilçedeki Oteller Birliği ev sahipliği yaptı. Kayak motoru ile sarıçam ağaçlarıyla kaplı ormanda tur atan fenomenler, Cıbıltepe kayak pistlerinde çekim yaptı ve paylaşımlarda bulundu. Eşsiz doğası ve kristal karıyla Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, Oteller Birliği tarafından hazırlanan çeşitli etkinlere katılan fenomenler, yöresel ürünlerle hazırlanan kahvaltı ve yemek servislerinin videolarını çekti ve hesaplarında paylaştı.



Yaklaşık 7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni topladı. Bölgenin büyülü coğrafyasından etkilenen fenomenler, "Bölge illerinde yemek kültürü, tarihi ve turistik mekanlar adeta büyülüyor insanı. Bir çoğumuz ilk kez burayı görme imkanı bulduk. Gördüğümüz bütün bu güzellikleri takipçilerimizle paylaştık ve kısa sürede yüz binleri bulan beğeniler aldık. Ailelerimizle gelip burada tatil yapmayı düşünüyoruz. Herkesin, buranın görülmeye değer bir yer olduğunu bilmesini istiyoruz" diye konuştular. SERKA'nın davetiyle gelen 8 sosyal medya fenomeni, üç günlük programı tamamladıktan sonra kentten ayrıldı. - KARS