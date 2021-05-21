Kars ve Çıldır Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor - Son Dakika

Kars ve Çıldır Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor

21.05.2021 11:22
Kars ve Çıldır Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor, System.String[]

Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte yol çalışmaları da başladı.

Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte yol çalışmaları da başladı. Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı Kars'ı Gürcistan'a modern, yüksek kalitede sıcak asfalt yollarla bağlıyor.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın yakından takip ettiği Kars-Arpaçay-Çıldır'ı Aktaş Sınır Kapısı'ından Gürcistan'a bağlayacak Arpaçay-Çıldır arasında yüksek kalitede günün şartlarına uygun asfalt yol çalışmalarına yeniden başlandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Kars-Arpaçay-Çıldır Aktaş Sınır Kapısı arası yüksek standartlı sıcak asfalt yol projesi tamamlandığında güzergahta uluslararası taşımacılık daha sağlıklı, daha güvenli ve daha kısa sürede yapılacak.

Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarında devam eden ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars'ı Arpaçay'a, Arpaçay'ı Çıldır Gölü'ne, oradan Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanacağını belirtti.

Aslan, "Kars ile Arpaçay arasının erişim olarak hem konforlu, hem kolay hale getrilmesi ve yine Arpaçay'ımızı biz Küçük Çatma üzerinden Akyaka'ya daha kestirme bağlayacak bir yol yaptık ki, onu da Karayolları Bölge Müdürlüğümüz yaptı bitirdi. Gürcistan'ı, Kars'a bağlamak adına en kısa güzergah, inşallah Gürcistan sınırındaki, Aktaş sınırındaki Aşık Şenlik Tüneli de bittiğinde burası çok daha avantajlı hale gelecek. Uluslar arası taşıma koridoru haline gelecek. Tabi ulaşımın bu bölgeden olması demek, ticaretin gelişmesi anlamına geliyor. Turizm bölgesi olan Kars'ı gerek Çıldır Gölü'ne kendisine düşen kısmıyla, gerek Kuyucuk Kuş Cenneti ile birlikte Ramsar Alanı'dır orası, bunlarla birlikte inşallah bu bölgenin turizmi de canlanmış olacak. İnşallah bunlarla birlikte şehirlerimiz çehresi değişiyor, gelişiyor. İnsanımız bulunduğu bölge de, yaşadığı bölgede imkana eriştikçe bırakın göç etmeyi, tam tersine, tersine göç söz konusu olacak ki, bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars'ın gelişimine katkı sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Havalar ısındı, yol çalışmalarımız kaldığı yerden başladı. Amacımız Kars'ı modern yollarla komşu ülkelere bağlıyoruz. Arpaçay-Çıldır karayolunda çalışmalar başladı, bir taraftan sıcak asfalt yapımı sürüyor. diğer taraftan yol genişletme ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. Amacımız Kars'ı modern yollarla komşu illere, hatta ülkelere bağlamak. Bunun için yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yol sıcak asfalt yol çalışmaları Yolboyu köyü sınırlarından başladı. Ekipler, Yolboyu köyü Arpaçay arasında hem asfalt yapıyor, hem de yolu genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. - KARS

Kars ve Çıldır Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor
Kars ve Çıldır Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor
Kars ve Çıldır Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor
Kars ve Çıldır Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor

Yunus Kılıç, Gürcistan, Arpaçay, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars ve Çıldır Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarından utandığını itiraf etti Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarından utandığını itiraf etti Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti

Son Dakika Haberleri
12:02 Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak
11:57 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
11:54 Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi
11:46 İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı
11:38 Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
11:37 Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!
11:15 Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın
11:14 Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim
11:05 Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu
10:55 Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadın tartıştı, sosyal medya ikiye bölündü
Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı         
12:20
2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek         
11:57
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez! Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!         
11:37
Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın         
11:16
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor         
10:58
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi         
09:19
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 12:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars ve Çıldır Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement