Son Dakika Haberleri: Kars ve Eleşkirt'te Eğitime Kar Engeli

Kars ve Eleşkirt'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

KARS ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildiği açıklandı.

Kars ve Eleşkirt'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
KARS ile  Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildiği açıklandı. 

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilerek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 27 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller izinli sayılacaktır" denildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:23 Kaynak: DHA

Ağrı, Eleşkirt, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi

PKK'lı Teröristler, Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanlığını Kazanan AK Partili Taşdemir'i Ölümle Tehdit Etti Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 11:09:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars ve Eleşkirt'te Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]