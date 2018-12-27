Kars ve Eleşkirt'te Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
KARS ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildiği açıklandı.
KARS ile Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildiği açıklandı. Kars
Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilerek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 27 Aralık
2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller izinli sayılacaktır" denildi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.
Bedir ALTINOK-KARS, AĞRI, -
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:26 Kaynak: DHA
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