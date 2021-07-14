Kars ve Erzurum'da kurbanlıklar sıkı pazarlıkla satılıyor - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesinde, Türkiye'de besicilik açısından önemli yere sahip Kars ve Erzurum'daki kurban pazarlarında hareketlilik arttı.

Kars'ta, sabahın erken saatlerinde hayvanlarını kamyonlara yükleyip, il merkezindeki hayvan pazarına götüren besiciler, kurbanlıklarını satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Türkiye'nin farklı yerlerinden Kars'taki hayvan pazarına gelen bazı alıcılar da bayram öncesinde kurbanlıklarını alıp memleketlerine götürmek istiyor.

Batı illerine kurbanlık götüren bazı kişiler de aldıkları hayvanları kamyon veya tırlara yükleyip sevkiyat öncesi gerekli kontrolden geçirdikten sonra yola koyuluyor.

Pazardan kurbanlık satın alan Hacıveli köyü sakinlerinden Güven Oktay, AA muhabirine, hayvan pazarında fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Yem ve saman fiyatlarına göre kurbanlık fiyatları çok pahalı değil, şimdi bir tosunu canlı kilosunu 26 liradan aldım. Geçen yıllara göre ilgi biraz azaldı ama alıcılar da az değil. Bizim bu yörenin hayvanları merada yayıldığı için sağlıklı oluyor, güneşte, yağmurda otluyor, kışın kar yağdığında su içmeye gidiyor bundan dolayı bizim hayvanlar sağlıklı ve lezzetli. Kurbanlıklarımızın akciğer rahatsızlığı gibi sorunları da olmuyor." dedi.

Besicilerden Fahrettin Zan da hayvan fiyatlarının geçen yıllara göre daha düşük olduğunu belirterek, "Bizim hayvanlar genelde merada otluyor, küspe verilmiyor, yöremizin kurbanlıkları bu sebeple ilgi görüyor." diye konuştu.

Sarıkamış ilçesindeki belediyeye ait hayvan pazarında da Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle köylerden hayvanlarını pazar alanına getiren besiciler, bayram öncesi kurbanlıkları satabilmek için alıcılarla sıkı pazarlık yapıyor.

Besici Mehmet Şahin, kurban fiyatlarının geçen yılla hemen hemen aynı olduğunu ifade ederek, "Hayvan pazarımızda çok pahalı ya da fahiş fiyat yok. Yem bitkilerinin fiyatı artmasına rağmen fiyatlar normal, koyunlar 1750 ile 2 bin lira, düveler 5 binden 10 bin liraya kadar, tosunlar ise 10 binden 25 bin liraya kadar satılıyor." ifadesini kullandı.

Diğer yandan sahibi tarafından ilçedeki hayvan pazarına getirilen "Irmak" adlı 800 kiloluk simental cinsi boğa da sıkı pazarlıktan sonra 20 bin liraya satıldı.

Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Erzurum'da da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında kurbanlık satışları sürüyor.

Alıcılar ile satıcılar arasında kıran kırana pazarlıklar yapılan kentteki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı pazarına gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de vatandaşlarla sohbet edip kurbanlık satışlarının hayırlı olmasını diledi.

Sekmen, burada yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarını Erzurum'a ve yöreye kazandırırken, hayvancılık sektörünün yarınlarını da hesaba kattıklarını, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bölge hayvancılığının kalbinin kesinlikle burası olacağını belirtti.

Tarımsal üretime dayalı hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi atılımları noktasında bu yatırımın yakın gelecekte çok büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini aktaran Sekmen, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesince 160 bin metrekare alanda kurulan canlı hayvan pazarı, 3500 büyükbaş, 3500 de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip. 1500 büyükbaş, 1500 de küçükbaş hayvan konaklama ahırı, 1300 metrekare yem deposu, 200 kişilik müzayede salonu, 20 çoban konaklama evi, 48 kişilik konaklama kapasiteli misafirhanesi, 500 araçlık otoparkı, arıtma tesisi, polis ve zabıta karakolları, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, cami, lokal ve çeşitli müştemilatların yer aldığı tesis Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük canlı hayvan pazarı olma özelliğini taşıyor."

Sekmen, pazara gelen alıcı ve satıcıların da görevlilerce, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı, maske ve hijyen konusunda tedbirli olmaları konusunda uyarıldığını ve kendilerine maske dağıtıldığını sözlerine ekledi.