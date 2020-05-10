Kars ve Erzurum mayıs ayında beyaza büründü - Son Dakika

Erzurum ve Kars mayısta etkili olan kar yağışı nedeniyle yeniden beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sabah beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar arabalarının üzerinde biriken karları temizledi, kar üzerine bugünün tarihi yazdı.

Kar yağışı dolayısıyla ilçedeki sarıçam ormanları ve Cıbıltepe Kayak Merkezi karla kaplanırken ekili alanlar kar altında kaldı.

İlçe sakinlerinden Orhan Gökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının güzel görüntü oluşturduğunu belirterek "Mayıs ayının 10'unda yine kar yağdı. Sarıkamış'ın her tarafı bembeyaz ne olacak halimiz bilmiyorum, bir türlü yaz gelmedi." dedi.

Akyaka ilçesinin yüksek kesimindeki köyler de etkili olan kar yağışı beyaza bürüdü.

Kardan dolayı kuşlar beyaz örtü ile kaplanan alanlarda yiyecek bulmakta zorlanırken yeşilin ve beyazın birleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

Erzurum

Erzurum'da da yüksek kesimlerde ve şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu.

Kentin gözde kayak merkezi Palandöken'i tamamen beyaza bürüyen kar yağışına bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken bazıları da mayısta etkili olan kara şaşırdı.

Oltu ilçesinde de dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürdü.

İlçenin bazı kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.