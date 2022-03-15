Kars ve Iğdır'da bazı okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika
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Kars ve Iğdır'da bazı okullarda eğitime ara verildi

15.03.2022 09:05
Kars ve Iğdır'da bazı okullarda eğitime ara verildi

Kars ve Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle bugün bazı okullar tatil edildi.

Kars ve Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle bugün bazı okullar tatil edildi.

Kars'ın Digor ilçesinde tüm okullar, Kağızman'da ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Iğdır'da da yüksek kesimli köylerde okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil oldu.

Kar ve tipi nedeniyle Gülpınar, Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacak.

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Kars'ın 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi Kars'ın 3 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars ve Iğdır'da bazı okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars ve Iğdır'da bazı okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika
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