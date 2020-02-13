Kars ve Muş'ta okullar tatil edildi - Son Dakika
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Kars ve Muş'ta okullar tatil edildi

6 saat önce

KARS ve Muş'ta olumsuz hava koşullanı nedeniyle eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildi.

Kars ve Muş'ta okullar tatil edildi, System.String[]

KARS ve Muş'ta olumsuz hava koşullanı nedeniyle eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildi.

Muş Valiliği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi ile beklenen kar yağışı sebebiyle 14 Şubat 2020 Cuma günü İl genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını bildirdi. Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Öksüz, hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağını belirtti.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:56 Kaynak: DHA
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