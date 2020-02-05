Kars ve Tunceli'de kar ile tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars ve Tunceli'de kar ile tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Kars ve Tunceli'de kar ile tipi ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Tunceli ve Kars'ta etkili olan yoğun kar ile tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kars ve Tunceli'de kar ile tipi ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Tunceli ve Kars'ta etkili olan yoğun kar ile tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Tunceli- Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesindeki 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Erzincan kara yolu başta olmak üzere, Tunceli- Elazığ ve kent merkezini ilçelere bağlayan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolda kalan araçları çekerek kurtaran ekipler, olumsuz hava koşulları dolayısıyla sürücüleri zincir takmaları ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Kars

Kars'ta sabah saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Bulanık köyünde tipide yoldan çıkan bazı araçları, köylüler traktörle çekerek kurtarmaya çalıştı. Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karın yağmasını fırsat bilen öğrenciler ise kartopu oynayarak eğlendi.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde kar küreme çalışması başlattı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıkamış- Erzurum kara yolunun Mescitli mevkisinde yoğun yağış nedeniyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek
Son Dakika: Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama: Can kaybı yok, yaralı yolcular hastaneye sevk edildi THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:30:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars ve Tunceli'de kar ile tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]