Kars VHO Veteriner Hekimler yıllık değerlendirme toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Antalya'da düzenlenen "Veteriner Hekimleri Odaları Yıllık Değerlendirme Toplantısına" katıldı.



Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 15. Dönem Yönetim Kurulu Antalya'daki toplantıda yaptıkları faaliyetleri katılımcılara anlatma imkanı buldu.



Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.



Ödül, "Öncelikle Başkan Ali Eroğlu nezdinde Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyini Yıllık Değerlendirme toplantısını düzenlendikleri için teşekkür ederiz. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş'un katılması bizler için oldukça değerliydi. Genel Müdüre Kars, Ardahan ve Iğdır İllerimizde Hayvancılık Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan sorunları ve bizce çözüm önerilerini aktarma fırsatı bulduk. Sağ olsun Kendisi de konuyla alakalı notları aldı, ilgili dairelere aktaracağını iletti" dedi.



Toplantının başka bir oturumunda gerçekleşen Oda Sunumlarında Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak dönem süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm eğitim, resepsiyon, toplantı faaliyetlerimizi, Bölgemizde Veteriner Hekimlik ve Hayvan Sağlığı konusunda gerçekleştirdiğimiz sosyal projeleri, basın ilişkilerimizi, efektif olarak kullandığımız sosyal medya kanallarımızı anlatma imkanı bulduklarını ifade eden Ödül, "Sunum Merkez Konsey ve Katılımcı Veteriner Hekimler Odalarından büyük ilgi gördü. Kamu niteliğinde bir meslek örgütü olarak yaptığımız tüm çalışmalarda Veteriner Hekimlik Mesleğini temsil ederken kamu yararını öne çıkaran kurumsal bakış açımız ile Ülkemizde ilgi çeken, fark oluşturan bir Veteriner Hekimler Odası olduğumuzun tespitini de burada gözlemleme fırsatımız oldu. Hem Bölgemizin Hayvancılık alanında yaşadığı sorunları aktarabilme hem de Ülkemizde Bölge Veteriner Hekimler Odamızın seviyesini tespit edip eksiklerimizi görebilme adına bu yıllık değerlendirme toplantısını önemli bir fırsat olarak görüyoruz ve Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi ve Tüm Katılımcı Odalara katkıları için teşekkürü bir borç biliyoruz" diye konuştu.



Toplantının Kars ve bölge iller adına çok önemli geçtiğine dikkat çeken Ödül, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş'a Kars hayvancılığını ve yapılması gerekenler ile alınması gereken önlemleri anlatma fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi. - KARS