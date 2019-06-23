Son Dakika Haberleri: Kars'ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu
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Kars'ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

14 dakika önce

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde kaybolan 11 yaşındaki çocuk, arama çalışmaları sonucu 8 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Kars'ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu, System.String[]
Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde kaybolan 11 yaşındaki çocuk, arama çalışmaları sonucu 8 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Susuz'un Gölbaşı köyünde yaşayan Gülan ve Muhittin Bayşu'nun 11 yaşındaki oğlu T.B., önceki gün akşam saatlerinde oyun oynarken kayboldu. Aile durumu jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, önce Gölbaşı köyünde ardından da Aygır Gölü etrafından T.B.'yi aramaya başladı. 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına gece geç saatlerde son verildi. Sabah erken saatlerde tekrar başlanan arama çalışmalarına jandarma, UMKE, AFAD ekipleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak" da katıldı. Yapılan detaylı aramalarda 11 yaşındaki T.B., köye 4 kilometre uzaklıkta bulundu. UMKE ekiplerince araca alınan çocuk daha sonra Gölbaşı köyüne getirildi. T.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. T.B. geceyi bulunduğu bölgede uyuyarak geçirdiği öğrenildi. Sağ salim çocuklarına kavuşan Bayşu ailesi sabaha kadar arama çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.
(Işık Çapanoğlu- Serkan Erkoç/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
Susuz, Kars, Güncel
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