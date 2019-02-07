Kars Yeniden Beyaz Gelinliğini Giydi
1 saat önce
Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Kars'ta son günlerde 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Bir hafta önce etkili olan Sibirya soğukları, yerini güneşli ve bahar havasına bırakmıştı. Ardında eriyen karlar, kentte yaz havası yaşatırken, yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte Kars'a yeniden beyaz gelinliği giydi.
Sıcak ve güneşli havaya alışan vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kars'ta, trafik ekipleri de sürücüleri uyararak kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmaları istendi. - KARS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:35 Kaynak: İHA
Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi
Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı
Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı