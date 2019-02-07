Son Dakika Haberleri: Kars Yeniden Beyaz Gelinliğini Giydi

Kars Yeniden Beyaz Gelinliğini Giydi

1 saat önce

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

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Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Kars'ta son günlerde 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Bir hafta önce etkili olan Sibirya soğukları, yerini güneşli ve bahar havasına bırakmıştı. Ardında eriyen karlar, kentte yaz havası yaşatırken, yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte Kars'a yeniden beyaz gelinliği giydi.

Sıcak ve güneşli havaya alışan vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kars'ta, trafik ekipleri de sürücüleri uyararak kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmaları istendi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Sibirya, Sabah, Kars, Güncel
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