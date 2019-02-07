Kars Yeniden Beyaz Gelinliğini Giydi
1 saat önce
Kars yeniden beyaz gelinliğini giydiKARS - Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Kars
yeniden beyaz gelinliğini giydi
KARS - Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Kars'ta son günlerde 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Bir hafta önce etkili olan Sibirya
soğukları, yerini güneşli ve bahar havasına bırakmıştı. Ardında eriyen karlar, kentte yaz havası yaşatırken, yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte Kars'a yeniden beyaz gelinliği giydi.
Sıcak ve güneşli havaya alışan vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Sabah
başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kars'ta, trafik ekipleri de sürücüleri uyararak kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:10 Kaynak: İHA
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