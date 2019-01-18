Kars Yolda Kurta Rastladı, Cep Telefonuyla Görüntüledi
18 dakika önce
Yolda kurta rastladı, cep telefonuyla görüntülediKars'ın Selim İlçesi'nde gece aracıyla giden bir kişi, önünde giden kurtu görünce önce şaşırdı.
Yolda kurta rastladı, cep telefonuyla görüntüledi Kars
'ın Selim İlçesi
'nde gece aracıyla giden bir kişi, önünde giden kurtu görünce önce şaşırdı. Sürücü daha sonda bir süre kendisine eşlik eden kurtu cep telefonuyla giörüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
Selim İlçesi'nde aracıyla köye giden bir kişi, bir süre sonra yolda önünde koşan kurtu fark etti. Kurtun belli bir hızla aracın önünden koştuğunu gören sürücü cep telefonuyla bu anları görüntüledi. Bir süre daha otomobilin önünde koşan kurtun arazide kayboluşunu izleyen sürücü yaklaşık 3 dakikalık yolculuğu cep telefonuyla da görüntüledi. Sürücü, kurtla olan yolculuğunun görüntülerini sosyal medyada da paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:48 Kaynak: DHA
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