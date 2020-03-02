Karsak Deresi'ndeki kirlilik iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karsak Deresi'ndeki kirlilik iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Karsak Deresi'ndeki kirlilik iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

6 saat önce

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçe sınırları içinden geçerek Gemlik Körfezi'ne dökülen Karsak Deresi'ne atık dökülerek çevrenin kirletildiği iddiasına ilişkin çalışma başlatıldığını bildirdi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçe sınırları içinden geçerek Gemlik Körfezi'ne dökülen Karsak Deresi'ne atık dökülerek çevrenin kirletildiği iddiasına ilişkin çalışma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medyada konuyla ilgili görüntünün yayılmasının ardından kendi hesabından yaptığı paylaşımla olaya tepki gösteren Sertaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sertaslan, şunları kaydetti:

"Karsak Deresi'nde dün gece saatlerinde meydana geldiğini düşündüğümüz kirletici bir durum vardı. Anında ilgili müdürlüklerimize talimat verdik ve incelemelerini yaptılar. Sadece Gemlik sınırları değil, Orhangazi sınırları içinde bulunan işletmeleri de incelediler. Belli ki kimsenin fark etmeyeceği bir zaman diliminde yaptılar. Takip ediyoruz, bulacağız. Kimsenin insan hayatına, çevreye, doğaya bu kadar saygısızlık yapma hakkı yok."

Karsak Deresi'ndeki kirlilik iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Körfezi, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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