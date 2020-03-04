Karsak Deresi'ni kirleten firmalara 444 biner lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karsak Deresi'ni kirleten firmalara 444 biner lira ceza kesildi - Son Dakika

Karsak Deresi'ni kirleten firmalara 444 biner lira ceza kesildi

15 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırlarından geçerek Gemlik Körfezi'ne dökülen Karsak Deresi'ni kirlettiği belirlenen iki gıda firmasına 444 biner lira ceza uygulandı.

Karsak Deresi'ni kirleten firmalara 444 biner lira ceza kesildi, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırlarından geçerek Gemlik Körfezi'ne dökülen Karsak Deresi'ni kirlettiği belirlenen iki gıda firmasına 444 biner lira ceza uygulandı.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen gece Karsak Deresi ve Çarşı Deresi'nin ayrıldığı Çağlayan mevkisinde atık tespit edilmesi üzerine bölgeden numuneler alındı.

Çıkan numune sonuçlarına göre, ilçedeki iki gıda firmasının Karsak Deresi'ni kirlettiği tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından söz konusu iki gıda firmasına 444 biner lira ceza kesildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün farklı zamanlarda bölgede bulunan firmalara cezai işlem uyguladığı vurgulanırken derenin veya denizlerin kirletilmesiyle alakalı ihbarların da birime doğrudan yapılması durumunda sonuç alınacağının altı çizildi.

Zabıta Müdürlüğü, Gemlik Körfezi, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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