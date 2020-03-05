Karsak deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karsak deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza - Son Dakika

Karsak deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza

56 dakika önce

Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira cezaBURSA'nın Gemlik İlçesi'nde Karsak Deresi'ni kirlettiği belirlenen iki gıda firmasına toplam 888 bin lira cezai işlem uygulandı.

Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza

BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde Karsak Deresi'ni kirlettiği belirlenen iki gıda firmasına toplam 888 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan ve Gemlik Körfezi'ne dökülen Karsak Deresi'nde geçtiğimiz günlerde Çağlayan mevkiinde atık tespit eden Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, atık maddelerden numune aldı. Çıkan numune sonuçlarına göre ilçede faaliyet gösteren iki gıda firmasının Karsak Deresi'ni kirlettiğini saptayan ekipler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne konu hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri iki firmaya 444 biner Lira cezai işlem uyguladı.

Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sonucunda kurullara uymayan birçok firmaya cezai işlem uyguladığı, derenin veya denizlerin kirletilmesi ile ilgili ihbarların da birime doğrudan yapılması durumunda sonuç hızla alınacağı vurgulandı.

Karsak deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza

Gemlik Körfezi, Çağlayan, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:59 Kaynak: DHA
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