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Karsan'a The Stevie Awards'dan anlamlı ödül - Son Dakika

Karsan'a The Stevie Awards'dan anlamlı ödül

25.12.2021 15:11
Karsan'a The Stevie Awards'dan anlamlı ödül

Karsan, kadın erkek eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için başlattığı çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Karsan, kadın erkek eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için başlattığı çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Şirket; "Karsan'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi" projesi dahilinde yürüttüğü çalışmaların ardından dünyanın en prestijli insan kaynakları ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards'ta "Kadınlar için Liderlik Gelişiminde Başarı" kategorisinde "2021 Silver Stevie" ödülünün sahibi oldu.

"Projemizin ilham kaynağı olmasını temenni ediyoruz"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karsan CEO'su Okan Baş ise "Kadına karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduğumuzu her ortamda dile getirmeye, bu konuda toplumda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. İki yıl önce başlattığımız çalışmalar, uzun soluklu bir süreci de beraberinde getiriyor. Kadın çalışanların çaba ve yetenekleriyle şirketimize katabilecekleri değerlerle başarı çıtamızı gün geçtikçe daha da yükseltiyoruz. Bu kapsamda kadın çalışan istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. The Stevie Awards'ta sektörden seçkin jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda layık görüldüğümüz bu ödül; doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi. Kadın erkek eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline gelmesi amacıyla başlattığımız projemizin yalnızca kendi sektörümüzde değil tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ilham kaynağı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Karsan'a The Stevie Awards'dan anlamlı ödül

Karsan'ın cinsiyet eşitliği politikaları

Karsan, ödüle layık görüldüğü çalışmalarını 2019'da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü imzalaması ile birlikte başlattı. Protokolle ILO'nun Şirketlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Modeli'nin Karsan'da uygulanacağı taahhüt altına alındı. Karsan; bu protokolün ardından geçen yıl da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığıyla oluşturulan "Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles – WEPs)" imzaladı. Şirket daha sonra konu ile ilgili hassasiyetinin altını çizmek adına iki önemli politika yayımladı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde sona eren Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında, Karsan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası" ve "Şiddete Sıfır Tolerans Politikası"nı oluşturdu.

Çalışanlara eğitimler verildi

Karsan, hem ILO prensiplerine uygun olarak dünyada ilk Şiddete Sıfır Tolerans Politikası'nı oluşturan şirket unvanını aldı hem de ILO Akademi tarafından verilen "Şiddete Sıfır Tolerans" eğitimlerini alan ilk kuruluş oldu. 2019-2020 döneminde Karsan çalışanlarına yüz yüze verilen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin devamı olan "Şiddete Sıfır Tolerans" eğitimleri ile Karsan çalışanlarının farkındalığının artırılması amaçlanıyor. Karsan tüm bunlarla birlikte otomotiv sektöründe mesleki eğitime katkı sağlamak amacıyla geçen yıl Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Protokol kapsamında oluşturulan Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı'nda eğitim görecek öğrencilerin en az yüzde 50'sinin kız öğrencilerden oluşması, proje kapsamında mezun olan kız öğrencilere istihdam önceliği verilmesi imza altına alındı.

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Birleşmiş Milletler, Okan Baş, Bursa, su, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Karsan'a The Stevie Awards'dan anlamlı ödül - Son Dakika


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