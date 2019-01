Karsan'a "Yılın İtibarlı Ticari Araç Markası" Ödülü!

YILIN İTİBARLISI KARSAN!

Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nin kazananları belli oldu. 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 34 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları "Yılın İtibarlısı" ödülünün sahibi oldu. Gerçekleştirdiği stratejik işbirlikleri ve müşteri odaklı vizyoner çalışmalarıyladikkatleri çeken Karsan, 2018 yılında ticari araç sektöründe itibarını en çok artıran marka seçilerek önemli bir başarıya daha imza attı. Karsan, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında ticari araç sektöründe halk jürisi tarafından "Yılın İtibarlısı" ödülünü almaya hak kazandı.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ODAĞIMIZA ALACAĞIZ"

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Yıl boyunca ortaya koyduğumuz çalışmaların Marketing Türkiye ve Akademetre aracılığıyla halk jürisi tarafından takdir edilmesi bizleri çok sevindirdi. Bu vesileyle emeği geçen herkese ve bu başarıyı oluşturan tüm çalışanlarımıza

ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasında 2018 yılında yurtiçinde ve yurtdışında önemli başarılara imza attıklarını belirten Arpacıoğlu, "2 yıl önce ilk tohumlarını serptiğimiz müşteri, kalite ve teknoloji odaklı yaklaşımımızın olumlu sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. 2018 yılında Jest+ ve Atak modellerimiz ile bir yandan yurt içinde pazar payımızı yükseltirken, yaptığımız ihracat ve kazandığımız ihalelerle de marka bilinirliğimizi ve yaygınlığımızı artırmayı başardık. Bu dönemde, BMW ile ortak geliştirdiğimiz, sınıfındaki en yüksek menzile ve teknolojik donanıma sahip Jest Electric'in Avrupa'da ilk satışlarını gerçekleştirdik. Teknolojiye yaptığımız yatırımın ikinci ürünü olan Atak Electric'in ise, 4 ay gibi kısa sürede endüstriyelleşmek üzere geliştirdiğimiz prototipini ilk defa Hannover fuarında dünyaya tanıttık. 2019 yılında da müşteri memnuniyetini daha da üst seviyelere çıkartmak, yurt içi ve yurt dışı hedeflerimizin odak noktası olacaktır" ifadelerini kullandı.