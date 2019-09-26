Son Dakika Haberleri: Karsan/arpacıoğlu: faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek
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Karsan/arpacıoğlu: faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek

1 saat önce

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Kamu bankalarının Türkiye'de üretim yapan markalarla yaptığı söz konusu işbirliği, son üç ayda iç pazara önemli ölçüde hareketlilik getirecektir" dedi.

Karsan/arpacıoğlu: faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek, System.String[]

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Kamu bankalarının Türkiye'de üretim yapan markalarla yaptığı söz konusu işbirliği, son üç ayda iç pazara önemli ölçüde hareketlilik getirecektir" dedi.

Kamu bankalarının otomotivde yerli üretime özel hazırladığı taşıt kredisi paketleri ile ilgili açıklama yapan Arpacıoğlu, ticari araç pazarının son sekiz ayda ortalama yüzde 50 daraldığını hatırlattı ve ekledi:

"Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son üç ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, yüzde 0.49-0.69 faiz uygulaması iç pazarda ticari araçlar için kaldıraç olacaktır." (Fotoğraflı)

Karsan Otomotiv, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:14 Kaynak: DHA
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