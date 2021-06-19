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Karsan, Avrupa'da elektrikli minibüs pazarının lider markası oldu - Son Dakika

Karsan, Avrupa'da elektrikli minibüs pazarının lider markası oldu

19.06.2021 11:18
Karsan, Avrupa'da elektrikli minibüs pazarının lider markası oldu, System.String[]

Karsan'ın yüzde 100 elektrikli modeli Jest Electric, 2020 yılında kendi sınıfında yüzde 43 pazar payı elde ederek Avrupa'da pazar lideri oldu.

Karsan'ın yüzde 100 elektrikli modeli Jest Electric, 2020 yılında kendi sınıfında yüzde 43 pazar payı elde ederek Avrupa'da pazar lideri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın 2018 yılında tanıtımını yaparak 2019 başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli modeli Jest Electric, iki sene içerisinde Avrupa pazarında önemli bir satış başarısı yakaladı. Avrupa'da pazara sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde 24 pazar payı elde etmeyi başaran Jest Electric'in, 2020 yılında pazar payı yüzde 43'e ulaştı.

Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2020 yılı Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı Raporu'na göre, Jest Electric 3,5-6 ton arası elektrikli minibüs sınıfında rakiplerini geride bırakarak 2020 yılında Avrupa pazarının lideri oldu. Karsan mühendislerinin tecrübesi ve BMW i teknolojisine sahip elektrik bataryalarıyla rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Romanya ve Fransa başta olmak üzere, Almanya, İsviçre, Portekiz, İtalya, İspanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde yaygın olarak hizmet veriyor. Jest Electric'in küçük otobüs sınıfında elde ettiği bu önemli başarıda, özgün boyutlarının yanı sıra Karsan'ın sağladığı distribütörlük ve satış sonrası hizmetler alanında yatırımları da büyük rol oynadı.

"Minibüs alanındaki deneyimlerimizi teknolojiyle birleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, "50 yılı aşkın süredir Türkiye'de minibüs pazarının en önemli oyuncularındanız. Şüphesiz ki, buradaki derin tecrübemiz Avrupa'daki başarımızın da temelini oluşturuyor. Avrupa pazarının ihtiyaç duyduğu yeni nesil, sıfır emisyonlu toplu taşıma araçlarını üretirken saha araştırmalarından batarya teknolojilerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar neticesinde, minibüs boyutları alanındaki deneyimimizi BMW i teknolojisiyle birleştirdik.

Ar-Ge ekibimizin özverili çalışmalarıyla dayanıklı, yüksek performanslı ve ideal boyutlarıyla tercih edilen bir model ortaya çıkardık. Jest Electric'in sadece iki yıl içerisinde kendi sınıfında pazar lideri olması ise doğru adımlar attığımızın göstergesi. Çevreci toplu taşıma araçları alanında Avrupa'da söz sahibi olmak için yüksek kalite ve performansta farklı modeller geliştirmeye ve pazarla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km'ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric'in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.

Romanya, Türkiye, Minibüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karsan, Avrupa'da elektrikli minibüs pazarının lider markası oldu - Son Dakika


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