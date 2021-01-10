Karsan'dan Belçika'ya Atak Electric - Son Dakika

Karsan'dan Belçika'ya Atak Electric

10.01.2021 11:14
Karsan'dan Belçika'ya Atak Electric, System.String[]

Yüzde 100 elektrikli araçlarıyla Avrupa’ya ihracat yapan Karsan, Belçika’ya ilk Atak Electric otobüslerini teslim etti.

Yüzde 100 elektrikli araçlarıyla Avrupa'ya ihracat yapan Karsan, Belçika'ya ilk Atak Electric otobüslerini teslim etti.

2 adet Atak Electric otobüs, Belçika'nın Ghent şehrinde bulunan ve kente özel taşımacılık çözümleri sunan Keolis şirketine teslim edildi. Geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleşen teslimat ile Keolis şirketi, toplu taşıma hizmetini 63 bin metrekarelik bir alanda ofis kompleksi bulunan Zuiderpoort ofis kompleksi çalışanları için vermeye başladı. Karsan'ın Fransa bayisi HCI tarafından gerçekleşen bu teslimat; Atak Electric'in ilk kez Belçika'da kullanıma başlaması açısından önem taşıyor.

Zuiderpoort, daha önce dizel otobüslerle aldığı hizmeti Karsan Atak Electric ile değiştirerek, ulaşımda da ekolojik ayak izini azaltmak adına önemli bir adım atmış oldu. Zuiderpoort çalışanlarının Ghent – Saint Pierre garı ulaşımı için kullanılan 8 metrelik Atak Electric otobüsler; sıfır emisyonla gürültüsüz çalışması, 52 koltuk kapasitesi ve UFR platformuyla çevreyi korurken, şirketin hareket kısıtlılığına sahip çalışanlarının ulaşımına da kolaylık sağlıyor.

Hafta içi yoğun saatlerde 15 dakikada bir ve normal saatlerde 30 dakikada bir hizmet verecek olan Atak Electric, daha az trafiğin yanında sıfır emisyon, daha az gürültü kirliliği ve çevreye pozitif etki anlamlarında da tercih sebebi oldu.

Karsan Atak Electric'in elektrikli motoru, 230 kW motor gücü ve 2500 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan 8 metre sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

Toplu Taşıma, İhracat, Belçika, Atak, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Karsan'dan Belçika'ya Atak Electric - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor
Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım         
11:02
Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı         
10:33
Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var         
10:20
Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor         
08:32
Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor         
07:49
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor         
23:22
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 11:47:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karsan'dan Belçika'ya Atak Electric - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei