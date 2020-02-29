Karsan'dan Gemlik'e 28 minibüs - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karsan'dan Gemlik'e 28 minibüs - Son Dakika Ekonomi

Karsan'dan Gemlik'e 28 minibüs

6 saat önce

Hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan otomotiv şirketi Karsan, Bursa'daki fabrikasında ürettiği "Jest+" minibüslerinden Gemlik'e 28 adet teslimat gerçekleştirdi.

Karsan'dan Gemlik'e 28 minibüs, System.String[]

Hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan otomotiv şirketi Karsan, Bursa'daki fabrikasında ürettiği "Jest+" minibüslerinden Gemlik'e 28 adet teslimat gerçekleştirdi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gemlik ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen teslimat törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu katıldı.

Arpacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Gemlik Kooperatifi'ne gerçekleştirilen teslimat ile birlikte Bursa ve çevresine 300'den fazla "Jest+" teslim etmiş olduklarını belirtti.

Kent ulaşımına sağladığı katkılardan dolayı aracın tercih edildiğini vurgulayan Arpacıoğlu, şunları kaydetti:

"Fabrikamızda ürettiğimiz Jest+ araçlar, kentlere uygun dinamik tasarımı, motor performansı, ideal yakıt tüketimi, servis-bakım kolaylıkları ve Karsan güvencesiyle tercih ediliyor. Bölge halkına konfor, Gemlik Kooperatifi'ne işletme avantajları sağlayacak olmaktan mutluyuz."

Karsan Otomotiv, Gemlik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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