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Karsan'dan Romanya'ya 35 milyon avroluk "elektrikli" ihracatı - Son Dakika

Karsan'dan Romanya'ya 35 milyon avroluk "elektrikli" ihracatı

27.08.2021 12:19
Karsan'dan Romanya'ya 35 milyon avroluk

Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli toplu ulaşım ihalelerini kazanarak Türk otomotiv sanayinin bugüne kadarki en büyük elektrikli otobüs ihracatı için anlaşma sağladı.

Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli toplu ulaşım ihalelerini kazanarak Türk otomotiv sanayinin bugüne kadarki en büyük elektrikli otobüs ihracatı için anlaşma sağladı.

Karsan açıklamasına göre, elektrikli ve otonom araçlar alanında yaptığı çalışmalarla küresel çapta birçok ilki gerçekleştiren şirket, Romanya'da kazandığı iki elektrikli otobüs ihalesiyle 35 milyon avroluk ihracata imza attı.

Karsan bu anlaşmalarla Türkiye'nin en yüksek tutarlı elektrikli otobüs ihracatını gerçekleştirmek üzere anlaşma sağladı. Buna göre, şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Timişoara Belediyesi'nin 44 adetlik ve Braşov Belediyesi'nin ise 12 adetlik 18 metre uzunluğundaki elektrikli otobüs ihalesinin kazananı Karsan oldu.

Karsan, ilk teslimatları 2022 itibarıyla gerçekleştirmeyi hedefliyor

Karsan ayrıca, Romanya'ya 19'u hızlı şarj olmak üzere 75 şarj istasyonu kuracak ve 6 yıl boyunca araçların bakım ve garaj işletmesini üstlenerek kapsamlı bir elektrikli toplu taşıma sistemi hizmeti sunacak.

İhaleler kapsamında 18 metre uzunluğundaki yüzde 100 elektrikli modellerinden oluşan sıfır emisyonlu 56 adet otobüsü Romanya'ya ihraç edecek olan Karsan, ilk teslimatları 2022 itibarıyla gerçekleştirmeyi hedefliyor.

"En büyük elektrikli otobüs parkımız Romanya'da bulunuyor"

Açıklamada, kazanılan iki ihale kapsamında düzenlenen imza törenlerindeki konuşmasına yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, ulaşımın geleceğinin elektrikli ve sürücüsüz toplu taşıma araçlarından geçtiğini ve bu alanda yatırımları hız kesmeden sürdürdüklerini dile getirdi.

2018 yılından beri yüzde 100 elektrikli modelleri ardı ardına yollarla buluşturduklarını belirten Baş, "Atak Electric ve Jest Electric Avrupa'nın sıfır emisyonlu tercihleri olmaya devam ederken aynı zamanda 1 milyon kilometreyi aşkın yol kat ederek önemli bir tecrübe edinmemizi sağladı. Bugün elektrikli otobüslerimiz Romanya, Fransa, Almanya, Portekiz hatta Meksika'ya kadar birçok dünya ülkesinde hizmet veriyor. Romanya ise bizim için çok kıymetli bir pazar. Fransa'dan sonra 65 adet ile en büyük elektrikli otobüs parkımız Romanya'da bulunuyor. Ayrıca, Romanya ulaşımda elektrikli dönüşüme çok hızlı uyum sağlayan bir ülke. Biz de Romanya'nın dönüşümdeki bu hızına ve verimli toplu taşıma aracı ihtiyaçlarına 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlardaki yüksek teknolojili elektrikli ürünlerimizle cevap veriyoruz. Teknolojik dönüşüme hızla ayak uydurma anlamında Karsan markasının dinamiği ile Romanya'nın dinamiği birbiriyle oldukça örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

"Türk otomotiv endüstrisi içerisinde yeni teknolojinin ihracatı bakımından da oldukça değerli"

Baş, çok yakında tanıtacakları 12 ve 18 metre sınıfındaki yeni yüzde 100 elektrikli otobüs modelleriyle aileyi büyütmenin heyecanını yaşarken, kazandıkları söz konusu ihaleyle de çok iyi bir başlangıç yaptıklarına inandıklarını kaydetti. Baş, şunları kaydetti:

"35 milyon avro tutarındaki bu ihaleler yalnızca otobüs satışı anlamına gelmiyor. Karsan olarak ulaşıma bir bütün halinde yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, 19'u hızlı şarj olmak üzere toplamda 75 adet şarj istasyonunu ve araçların tüm bakım işlemleri ile garaj işletmesini yine Karsan olarak biz gerçekleştireceğiz. Yani 35 milyon avro değerindeki bu anlaşmaya bir elektrikli toplu taşıma sistemi anlaşması diyebiliriz. Karsan olarak 35 milyon avroluk Türk otomotiv endüstrisinin en büyük elektrikli otobüs ihracatı anlaşmasına imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Yapılan anlaşmayı Türk otomotiv endüstrisi içerisinde yeni teknolojinin ihracatı bakımından da oldukça değerli buluyoruz. Elektrikli ve sürücüsüz araçlarla ülkemize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz."

Romanya, Türkiye, Kamu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karsan'dan Romanya'ya 35 milyon avroluk 'elektrikli' ihracatı - Son Dakika


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