Karsan'dan sürücüsüz otobüs! - Son Dakika

Karsan, Otonom Atak Electric'in teknik detaylarını ve sahip olduğu teknolojileri kamuoyuyla paylaştı.

Amerika ve Avrupa'nın gerçek yol koşullarında kullanıma hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olan Otonom Atak Electric, Karsan'ın 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirildi. Karsan Ar-Ge tarafından yürütülen projede, bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC'le işbirliği yapıldı. ADASTEC'in geliştirdiği Seviye 4 otonom yazılımları, Atak Electric'in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi. Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric'in üzerine inşa edildi. Atak Electric'in sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 km'lik menzili Otonom Atak Electric'i de sınıfında öncü konuma getirdi.

Otonom Atak Electric'in drive-by-wire donanımları ile teknolojik sensörlerdeki bilgileri işleyen ve yönlendiren özel yazılımı sayesinde Seviye 4 otonom özelliği sunduğunun altını çizen Karsan CEO'su Okan Baş, "Merkezi yönetim sistemiyle araçlarla sürekli iletişimde kalınarak gereken durumlarda müdahale edecek ve 3. parti yazılımlarla veri paylaşım imkanı sunacak gerçek bir otonom toplu taşıma aracını pazara sunuyoruz. Bu seviyeyle aracımız planlanmış bir rotada, ister bir kampüste isterse gerçek trafik koşullarındaki toplu taşıma rotalarında sürücülü veya sürücüsüz olarak kullanılabiliyor. Gece veya gündüz olsun, yağmurlu ve karlı hava şartlarında olsun, otonom sürüşte 50 km/s hızlara kadar çıkarak rotalarda çalışabiliyor. Otonom Atak Electric, sahip olduğu özelliklerle rotada duraklara yanaşma yapabilecek, inme-binme süreçlerini yürütecek, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlayacak. Kısacası trafiği daha akıllı bir hale getirerek hata payını minimuma indirecek" bilgisini verdi.

Karsan CEO'su Okan Baş

"Otonom Jest'e çalışıyoruz, 1218 metre sınıfında yeni elektrikliler yolda"

Bugüne kadar teslim edilen Atak ve Jest Electric'lerin toplamda 1 milyonun üzerinde kilometre yol kat ederek elektrikli araçlar alanında ciddi bir tecrübeyi Karsan'a kazandırdığını vurgulayan Karsan CEO'su Okan Baş, "Geçtiğimiz dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz ve seri üretime hazır hale getirdiğimiz Atak Electric bir ara istasyondu. Bugün karşınızda bulunan Otonom Atak Electric ise bizim odak noktamız. Bunu ilk günden beri bu şekilde planladık. Elektrikli araçlarımızı otonom araçlar için bir basamak olarak kullandık. Atak Electric ile başlayıp devamında ilerlemek istiyoruz. Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Bundan sonra devreye alacağımız her ürün otonom hazırlıklı olacak. Seviye 4 otonom özelliklerinin tümüne adapte olabilecek. Öte yandan, Karsan olarak elektrikli araç tarafında yaptığımız yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız" dedi.

"Otonom dönüşümü toplu ulaşımda daha hızlı olacak"

Karsan CEO'su Okan Baş sözlerine şu şekilde devam etti; "Karsan olarak bu alanda yaklaşık 3 senedir yaptığımız tüm gelişmeleri ilk kez sizlerle paylaşmıştık. Çünkü, yerli bir markanın yüzde 100 elektrikli araç üretmesi ve bu araçların dünya devlerinin oyun sahasında iddialı şekilde büyümesi ülkemiz açısından çok önemliydi. Yaklaşık iki yıl gibi kısa sürede 30 farklı Avrupa şehrinde elektrikli modellerimiz Jest Electric ve Atak Electric'te 200 adede yakın satış gerçekleştirdik. Şimdi de sıra Otonom Atak Electric'te. Toplu taşıma araçları üreten bir şirket olarak otonomu ana rota olarak belirlememizin önemli bir sebebi var. Toplu taşıma araçları binek araçların aksine güzergahları belli araçlardır. Bu nedenle, binek otomobillerin aksine "otonom dönüşümü" toplu ulaşım için çok daha hızlı olacak. Biz, otonomun toplu taşıma araçları için 15-20 yıl önden gideceğine inanıyoruz."

" Michigan'da gerçek rotada kullanıma başlayacak"

Otonom Atak Electric'in 8 metre alanında talebi karşılayacak en ideal model olduğunu ifade eden Karsan CEO'su Okan Baş, "Pazarda bu alanda bir fırsat gördük ve hızlı hareket ettik. Bu alanda ADASTEC gibi yine yüzde 100 yerli bir şirketle işbirliği yapmamız ayrı bir gurur vesilesi. Atak, boyutları ve sunduğu özelliklerle bizim için bir fırsattı. Şu anda Amerika ve Avrupa'da bu boyutlarda Seviye 4 otonom araç üreten başka bir marka yok. Bu noktada, dünyada bir ilkiz. Gerek boyutları gerek sahip olduğu özelliklerle bir fırsat olarak gördüğümüz Otonom Atak Electric duyulduğu günden bu yana oldukça ilgi çekti. İlk siparişimizi Romanya'dan aldık ve önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Ayrıca, kısa süre içerisinde Avrupa'dan bir sipariş daha alabiliriz. Diğer yandan aracımız, ABD'de Michigan'da bulunan bir üniversite içerisindeki gerçek rotada da kullanıma geçerek kampüs içinde öğrencileri taşımaya başlayacak. Otonom Atak Electric için hedef pazarımız ise Kuzey Avrupa." ifadelerini kullandı.

ADASTEC CEO'su Ali Ufuk Peker de yaptığı açıklamada, "Otonom Atak Electric ile birçok ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Karsan işbirliğimiz sayesinde flowride. ai otonom araç yazılım platformumuzu toplu taşıma sektörünün kullanımına sunduk. Geliştirdiğimiz Otonom Sürüş Yazılımı ile belirli rotalarda çalışan tam boyutlu ticari araçlar, operasyonlarını tamamıyla sürücüsüz olarak gerçekleştiriyorlar. Yazılım platformumuz bulut ortamında otonom araç filosunun sürekli ve güvenli olarak işletilmesini sağlıyor. Yazılım platformumuzun mobil uygulamaları otonom araç ile ilgili bilgilere yolcuların ve filo yöneticilerinin anında erişimini sağlıyor." şeklinde konuştu.

Otonom Atak Electric Sensorleriyle 360 derece görüş sağlıyor

Otonom Atak Electric'te bulunan en önemli teknolojilerden birisi olan kendi kendine hareket edebilen sürücüsüz araç teknolojisi insan faktörüne ihtiyaç duymadan yolu, trafik durumunu ve çevre şartlarını rahatlıkla algılayabiliyor. Böylece, sürüş sistemleri mekanik bir bağlantı olmadan elektronik sistemlerle kontrol ediliyor. ADAS özelliklerinin daha da ilerisinde sürüş yardımcı sistemlerine sahip olan Otonom Atak Electric'te gelişmiş LiDAR sensörleri yer alıyor. Bu sensörler, lazer ışık demetleri göndererek en kritik açılarda bile 120 metreye kadar bir mesafede etkin şekilde çalışıyor ve etraftaki objelerin santim hassasiyetinde 3 boyutlu olarak belirlenmesini sağlıyor. Ayrıca, ön kısımda yer alan radarın yaydığı radyo dalgaları 160 metreye kadar objelerin tespitini ve hareketini tüm hava koşullarında algılıyor.

Termal kameralar canlı tespitini kolaylaştırıyor

RGB kameralarla aracın 6 farklı noktasında yüksek çözünürlüklü görüntüleri işleyerek hem objelerin mesafelerini ölçerken hem de objeleri tanımlayabilen Otonom Atak Electric,

araç, yaya veya diğer objelere ait ayrımı kolayca gerçekleştiriyor. Öte yandan, sahip olduğu termal kameralar sayesinde ışık ve hava koşullarından etkilenmeden aracın etrafındaki canlıların sıcaklık değişimlerini algılayabilen ve buna göre tespitte bulunabilen Otonom Atak Electric böylece yayalara ve diğer canlılara karşı ekstra güvenlik sağlıyor. Otonom Atak Electric'te yüksek hassasiyette konum bilgisi ileten yüksek çözünürlüklü haritalar, GNSS, ivme ölçer ve LiDAR sensörleri sayesinde ise aracın konumu hassas ve güvenli bir şekilde belirlenebiliyor.