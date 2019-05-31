Karsan, elektrikli araç pazarında rekabete girecek
18 dakika önce
Toplu taşımacılıkta kendi markasıyla özgün araçlarını üretip ihraç eden Karsan, pazarda rekabetçi olmayı planlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:33
Toplu taşımacılıkta kendi markasıyla özgün araçlarını üretip ihraç eden Karsan
, pazarda rekabetçi olmayı planlıyor. Karsan CEO
'su Okan Baş
, bu yıl ihracatı artırmayı ve elektrikli araçlarda rekabetçi bir konumda olmayı öncelikli hedefleri arasına aldıklarını açıkladı.
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