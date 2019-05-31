Son Dakika Haberleri: Karsan, elektrikli araç pazarında rekabete girecek
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Karsan, elektrikli araç pazarında rekabete girecek

18 dakika önce

Toplu taşımacılıkta kendi markasıyla özgün araçlarını üretip ihraç eden Karsan, pazarda rekabetçi olmayı planlıyor.

Karsan, elektrikli araç pazarında rekabete girecek, System.String[]
Toplu taşımacılıkta kendi markasıyla özgün araçlarını üretip ihraç eden Karsan, pazarda rekabetçi olmayı planlıyor. Karsan CEO'su Okan Baş, bu yıl ihracatı artırmayı ve elektrikli araçlarda rekabetçi bir konumda olmayı öncelikli hedefleri arasına aldıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:33 
Okan Baş, CEO, Karsan Otomotiv, Ekonomi
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