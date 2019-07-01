Karsan elektrikli otobüste Avrupa'da 'Atak'a geçiyor
10 dakika önce
BMW işbirliğinde Jest Electric'i Avrupa ülkelerinde yollara çıkaran Karsan, şimdi de Atak Electric'i dünyaya tanıtıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:38
BMW işbirliğinde Jest Electric'i Avrupa
ülkelerinde yollara çıkaran Karsan, şimdi de Atak Electric'i dünyaya tanıtıyor. Okan Baş
"Bir yılda 2 elektrikli araç geliştirip, seri üretime geçen ilk Türk markasıyız" dedi.
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