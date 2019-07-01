Son Dakika Haberleri: Karsan elektrikli otobüste Avrupa'da 'Atak'a geçiyor
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Karsan elektrikli otobüste Avrupa'da 'Atak'a geçiyor

10 dakika önce

BMW işbirliğinde Jest Electric'i Avrupa ülkelerinde yollara çıkaran Karsan, şimdi de Atak Electric'i dünyaya tanıtıyor.

Karsan elektrikli otobüste Avrupa'da 'Atak'a geçiyor, System.String[]
BMW işbirliğinde Jest Electric'i Avrupa ülkelerinde yollara çıkaran Karsan, şimdi de Atak Electric'i dünyaya tanıtıyor. Okan Baş "Bir yılda 2 elektrikli araç geliştirip, seri üretime geçen ilk Türk markasıyız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:38 
Okan Baş, Avrupa, Karsan Otomotiv, Ekonomi
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