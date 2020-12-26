Karsan, Fransız SAVAC Grubu'na 5'inci Jest Electric'i teslim etti - Son Dakika

Karsan, Fransa'nın en büyük taşımacılık şirketlerinden SAVAC Grubu'na beşinci Jest Electric'in teslimatını gerçekleştirdi.

Karsan açıklamasına göre, geçen dönemde Fransız firmaya 4 adet Jest Electric teslimatı yapan Karsan'ın 5'inci teslimatında, Jest Electric'in olumlu geri dönüşler alması ve sorunsuz şekilde hizmet vermesi etkili oldu. Fransa'daki Ekonomik Faaliyet Bölgeleri'ne ulaşımı sıfır emisyonlu Jest Electric'lerle sağlayan SAVAC Grubu, böylece eko-mobilite farkındalığına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye'de yer alan fabrikasında mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, yüzde 100 elektrikli modelleriyle Avrupa pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Karsan'ın maksimum manevra kabiliyeti, performans, konfor ve sıfır emisyonu bir arada sunan modeli Jest Electric, kullanıcı ve yolcuların olumlu geri dönüşleriyle sipariş sayısını artırıyor.

Açıklamaya göre, Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor.

210 kilometreye kadar menzil sunarak 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric'in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.