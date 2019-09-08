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Karsan'ın İnternet Sitesine İki Ödül

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Karsan’ın geçen yıl yenilenen internet sitesi, The Stevie Awards tarafından 2 farklı kategoride 2 ödüle birden layık görüldü. 74 ülkeden 4 binden fazla katılımcının başvurduğu The Stevie Awards ödülleri kapsamında sektörün önde gelen profesyonel jürileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Karsan, Automotive & Transport Equipment kategorisinde ve Best Overall Web Design kategorilerinde 2 farklı...The post Karsan’ın İnternet Sitesine İki Ödül appeared first on Carmedya.

Karsan'ın İnternet Sitesine İki Ödül, System.String[]

CARMEDYA.COM - Karsan'ın geçen yıl yenilenen internet sitesi, The Stevie Awards tarafından 2 farklı kategoride 2 ödüle birden layık görüldü.



74 ülkeden 4 binden fazla katılımcının başvurduğu The Stevie Awards ödülleri kapsamında sektörün önde gelen profesyonel jürileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Karsan, Automotive & Transport Equipment kategorisinde ve Best Overall Web Design kategorilerinde 2 farklı Silver Stevie Winner ödülünün sahibi oldu.


Karsan'ın web sitesinde şirketin imzasını taşıyan minibüs ve otobüs modellerinin üretim, satış, servis ile satış sonrası bölümleriyle ilgili bilgiler yer alıyor. Kullanıcıların tüm modelleri 360° panoramik görüntü modülü ile görüntüleyebildikleri sitede; fiyat teklif talebi yapılabildiği gibi, broşür indirilebiliyor ve site üzerinden geri arama talebinde bulunulabiliyor. Bu yıl ayrıca dünyanın en prestijli web tasarım ödülleri arasında yer alan Muse Creative Awards'ta da "Silver Winner" ödülüne layık görülen Karsan'ın web sitesi, uluslararası alanda dijital faaliyetleri kapsamında Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Litvanca, Bulgarca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rumence, Portekizce, Lehçe, Yunanca, Slovakça olmak üzere 12 farklı dilde hizmet veriyor.


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Karsan Otomotiv, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:54 
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