Karsan'ın Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü'ne Aslı Ör getirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karsan'ın Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü'ne Aslı Ör getirildi - Son Dakika Ekonomi

Karsan'ın Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü'ne Aslı Ör getirildi

6 saat önce

Hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan otomotiv şirketi Karsan'da "Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü" görevine Aslı Ör getirildi.

Karsan'ın Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü'ne Aslı Ör getirildi, System.String[]

Hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan otomotiv şirketi Karsan'da "Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü" görevine Aslı Ör getirildi.

Bursa'da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü koltuğunu Aslı Ör'e emanet etti. Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Karsan'ın, yurtdışı pazarlarındaki büyüme hedeflerinin sorumluluğunu alan Ör, Mart ayı itibarıyla yeni görevine başladı.Sırasıyla Turkcell ve Anadolu Isuzu'da çalışan Aslı Ör, 2007 yılından itibaren kariyerine Tofaş'ta devam etti. Tofaş'ta CRM, fiyatlandırma, pazarlama programları ve kampanya yönetimi gibi pek çok farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren Ör, 2014-2017 yıllarında "Ürün Pazarlama Yönetmeni ve Pazarlama İş Geliştirme Yöneticisi" pozisyonlarında görev aldı. Otomotiv sektöründeki deneyimi ile başarılı çalışmalara imza atan Aslı Ör, 2017 yılından bu yana da Karsan'da Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütüyordu. (Fotoğraflı)


Karsan Otomotiv, İhracat, Aslı Ör, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
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