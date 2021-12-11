Üye Girişi
Karsan'ın Pozitif & İletişim Portalı Projesi ödül aldı! - Son Dakika

Karsan'ın Pozitif & İletişim Portalı Projesi ödül aldı!

11.12.2021 13:09
Karsan'ın Pozitif & İletişim Portalı Projesi ödül aldı!

Karsan; yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarıları şekillendiren iş kültürü ile yeni bir ödüle daha layık görüldü.

Karsan; yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarıları şekillendiren iş kültürü ile yeni bir ödüle daha layık görüldü.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), 2014 yılından bu yana kurumların sosyal sorumluluk farkındalığını artırmak amacıyla, her sene farklı bir temayla düzenlediği ödül programı çerçevesince Karsan ödüle layık görüldü. Karsan Pozitif & İletişim Portalı projesi; bu yıl "İşimizin Yarını" ana temasıyla gerçekleştirilen Ortak Yarınlar programında İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü Kategorisi'nde ödül aldı.

Program online olarak düzenlendi

Sanatçı Emre Altuğ'un moderatörlüğündeki program, ödül alan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Pandemi önlemleri gereğince online olarak düzenlenen ödül törenine Karsan CEO'su Okan Baş da katılan davetliler arasındaydı.

121 proje başvurdu

Ödül töreninde konuşan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2004'ten itibaren düzenledikleri programda ödül alan projeler aracılığıyla 20 milyon kişiye ulaştıklarını söyledi. Akkol, "Ortak Yarınlar Programımızın temasını bu yıl 'işimizin yarını' olarak belirledik. Program çerçevesince bu yıl 121 başvuru aldık. Başvuru yapan kurumlarımız Ortak Yarınlar için bir sosyal fayda daha yarattı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ortak Yarınlar Eğitim Fonu'na bağış yaptılar. Yüzlerce öğrencinin eğitimine umut oldular" diye konuştu. Akkol, gençlere yönelik TİSK Akademi, Genç Dönüşüm, Genç Kadın Liderler gibi çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini anımsatarak, gençlerin gelişimlerini desteklemek için burslar verdiklerini, her ay 10 binin üzerinde öğrencinin eğitimine destek olduklarını anlattı.

6 farklı kategoride ödül verildi!

Daha sonra ise program dahilinde "Birlikte Mümkün Ödülü", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü", "Dijitalleşme Ödülü", "İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü Ödülü", "İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü" ve "Sürdürülebilirlik Ödülü" olmak üzere toplamda 6 kategoride ödül kazanan isimler açıklandı. Toplamda 21 jüri üyesi ile halk oylamasının ardından yapılan değerlendirmelerin sonunda Karsan da "İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü Kategorisi" çerçevesince "Karsan Pozitif & İletişim Portalı" projesi ile ödüle layık görüldü.

Karsan CEO'su Okan Baş

"Bu ödülün son derece değerli olduğuna inanıyoruz"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karsan CEO'su Okan Baş, "Karsan olarak hem yurt içinde hem yurt dışında elde ettiğimiz başarıların temelinde her gün daha iyisi için çalışmayı ve yeni fikirlere açık olmayı esas alan iş kültürümüz yer alıyor. Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak hazırladığımız projemizin layık görüldüğü bu ödülün son derece değerli olduğuna inanıyoruz. Yolculuğumuza; Karsan'ı hedeflediği yarınlara taşıyacak en önemli gücün çalışma arkadaşlarımız olduğu bilinciyle, ortak yarınların birlikte mümkün olduğuna inancıyla devam edeceğiz" dedi.

Karsan Pozitif hareketinin kilometre taşları…

Karsan şirket içi değişim, dönüşüm ve yenilenme sürecini kapsayan "Karsan Pozitif" hareketinin temellerini 2017 yılında attı. Hem kültür hem de iş sonuçlarında pozitifliği hedefleyen şirket, söz konusu anlayış kapsamında iletişimin daha şeffaf olması amacıyla, tüm mavi yaka çalışanları için kurumsal mail adresleri oluşturdu. Ayrıca şirket, "Kariyer Fırsatları için Pozitif Kariyer ve Liderlik" sürecini devreye alarak yönetici seçimlerinin

tamamını ve yüzde 30'luk rotasyonu da bu kapsamda gerçekleştirdi. ILO işbirliği ile pozitif eşitlik projesini devreye alarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan Karsan, "Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni de (Women's Empowerment Principles – WEPs)" imzaladı.

50'den fazla uygulama portal ile dijital ortama taşındı

Karsan'da yeni çalışmaya başlayanlar için "Gen Pozitif Oryantasyon" programını devreye alan şirket, gelecek neslin iş hayatına hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla da MEB iş birliği ile elektrikli araçlar laboratuvarını kurduğu pozitif staj programını devreye aldı. Daha sıcak bir iletişim için "Cafe Pozitif" alanını oluşturan Karsan, sosyal sorumluluk projelerindeki pozitiflik ilkesiyle de yüzlerce insanın hayatına dokundu. Kurum kültürünün yaygınlaştırılması ve süreçlerin sürdürülebilirliği için; 50'den fazla uygulama; Karsan Pozitif İletişim Portalı ile dijital ortama taşındı. Kişisel ve kurumsal bilgilere diledikleri yer ve zamanda erişebilen Karsan çalışanlarının memnuniyet oranlarını ise yüzde 94'e ulaştırdı.

Karsan'ın Pozitif & İletişim Portalı Projesi ödül aldı!

geri dönüşüm, Okan Baş, Tisk, CEO, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Karsan'ın Pozitif & İletişim Portalı Projesi ödül aldı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti 13:00 Son Dakika: ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Şalvarlı hırsızlar kamerada! 50 TL'lik harcama yapıp, 1 milyon TL'lik pırlanta çaldılar 10:59 Şalvarlı hırsızlar kamerada! 50 TL'lik harcama yapıp, 1 milyon TL'lik pırlanta çaldılar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 10:00 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi 08:50 Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular 23:00 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok

Son Dakika Haberleri
13:08 O tedaviler artık ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
12:59 Son Dakika: ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti
12:56 UEFA karar verdi: Tottenham - Rennes maçı iptal
12:49 Süt üreticisi de süt fiyatlarına isyan ediyor: Bizden 3 liraya alıyorlar, marketlerde 18 liradan satılıyor
12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum
12:22 Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti
12:09 Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti
12:01 Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor!
11:55 Modacı Gülcan Selçuk'un dolar ve eurodan tasarladığı elbise, Ekonomi Zirvesi'ne damga vurdu!
11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var
O tedaviler artık ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı O tedaviler artık ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı         
13:08
UEFA karar verdi: Tottenham - Rennes maçı iptal UEFA karar verdi: Tottenham - Rennes maçı iptal         
12:57
ABD'li Sarai Sierra cinayetinde sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası ABD'li Sarai Sierra cinayetinde sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası         
11:00
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu         
22:59
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 13:15:49. #1.12#
SON DAKİKA: Karsan'ın Pozitif & İletişim Portalı Projesi ödül aldı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement