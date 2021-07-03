Üye Girişi
Karsan, OİB'nin 2020 Altın İhracat Ödülü'nü aldı - Son Dakika

Karsan, OİB'nin 2020 Altın İhracat Ödülü'nü aldı

03.07.2021 10:04
Karsan, OİB'nin 2020 Altın İhracat Ödülü'nü aldı, System.String[]

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), otomotiv sektörünün 2020 yılında ihracat şampiyonu olmasına katkıda bulunan OİB üyesi firmalarına verdiği ödül kapsamında Karsan, Altın İhracat Ödülü'nü aldı.

2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları arasında olan Karsan adına ödülü Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Uğur Sermet'ten aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi Baş, şunları kaydetti:

"Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta duraksamaların yaşandığı 2020 yılında, odağımızı yüksek teknolojili elektrikli araçların ihracatına verirken, içten yanmalı araçların ihracatıyla birlikte iç pazarın taleplerine de yanıt verdik. Bu dönemde, bir yandan elektrikli ürün gamımız Avrupa'nın pek çok noktasında durmaksızın çalışırken, diğer yandan ana odağımız elektrikli ve son olarak da Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim seviye 4 otonom aracımızla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerde oluşturduğumuz bayi ağı ve birçok karlı alana yaptığımız yatırımlarla, ihracatımızı ilerletmeye ve faaliyet karımızı artırmaya devam ediyoruz. Çalışmalarıyla otomotiv sektörüne önemli katkılarda bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'ne bu anlamlı ödül için teşekkür ederiz."

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Otomotiv Endüstrisi, İhracat, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karsan, OİB'nin 2020 Altın İhracat Ödülü'nü aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu hafta altın, döviz ve borsa kaybettirdi 09:49 Bu hafta altın, döviz ve borsa kaybettirdi Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor 09:36 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu
Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak 09:08 Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar 09:06 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 23:31 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı
PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti 23:20 PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü 22:47 Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü

Son Dakika Haberleri
09:55 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı
09:38 Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak
09:35 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor
09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu
09:12 Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu
09:09 50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruyu cevapladı
09:08 E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
09:07 Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak
09:06 Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor
09:05 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak         
09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?         
09:14
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor         
09:06
Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı         
00:05
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım         
14:37
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 10:09:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karsan, OİB'nin 2020 Altın İhracat Ödülü'nü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement