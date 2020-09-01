KARSDAK'tan Ağrı Dağı zirvesine '30 Ağustos' tırmanışı - Son Dakika

KARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) Spor Kulübü'nden 12 sporcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ağrı Dağı'nın zirvesinde kutladı.

KARSDAK Spor Kulübü'nden 10'u erkek, 2'si kadın sporcu; 28 Ağustos'ta 3 bin 200, 29 Ağustos'ta ise 4 bin 200 rakımlı ana kampta kaldıktan sonra 30 Ağustos'ta gece yarısı kafa fenerleriyle 4 saatlik yürüyüş sonunda 5 bin 137 rakımlı zirveye ulaştı. Dağcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını zirvede andı. KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, " Türkiye'nin çatısı 5 bin 137 metreye ulaştık. Bu güzel bayramı KARSDAK ailesi zirvede kutladı. Tüm ailemize selamlar olsun. 12 sporcumuzla birlikte tırmanışı gerçekleştirdik. 30 Ağustos'un kolay kazanılmadığını özellikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve KARSDAK ailesine armağan ediyoruz. Bu ülkenin kazanılmasında canlarını veren bütün şehitlerimize, emeği geçen bütün büyüklerimize 'ruhları şad olsun' diyoruz ve hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.