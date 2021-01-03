İhanete uğradığını öne süren Ebru Bayar da, 'zina' gerekçesiyle karşı boşanma davası açtı. EbruBayar, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürdü ve dilekçesinde ismini 'sanatçı T.T.' olarak belirttiği Tuğçe Tayfur'la kendisini aldattığını iddia etti.

Dilekçede "Davalı, sadakat yükümlülüğü olduğunu umursamadan paylaşımlar yapmıştır. Davalının sanatçı T.T. ile samimi pozlar vermesi zina olayının yaşandığını göstermektedir" denildi. Ebru Bayar, 120 bin lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminat istedi. Çocuğunun velayetini de isteyen Bayar, 3 bin lira tedbir nafakası talep etti. Her iki davayı tek dosyada birleştiren mahkeme, tarafların talebi üzerine gizlilik kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Tuğçe Tayfur: Kimsenin yuvasını yıkmadım

İşadamı Tolga Bayar'ın eşi tarafından yuva yıkmakla suçlanan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sessizliğini bozdu. Şarkıcı, "Kimsenin yuvasını yıkmadım. Tolga'yı tanıdığım ve hayatında olduğum için asla pişman değilim" dedi.

Usta sanatçılar Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçen yıl tek celsede boşanmıştı. Tayfur'un evli işadamı Tolga Bayar'la aşk yaşadığı iddia edildi.

İşadamının eşi Ebru Bayar, katıldığı bir programda eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tayfur'un araya girip yuvasını yıktığını ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtti. Ayrıca eşinin 1 aydır çocuğunu görmediğini de açıkladı.

Tolga'yı tanıdığım için pişman değilim

Yaşanan olaylarla ilgili Tuğçe Tayfur bir açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi:

-Tolga Bey ile tanıştığımda eşiyle o evlerini ayırmıştı. Tolga Bey, avukatına boşanma işlemi için vekalet vermişti ve 'Bu iş senden önce bitti' demişti.

-Ben kimseyi kimsenin elinden almadım. Tolga Bey ile dava açılmadan önce tanıştım. Görüştük ama sadece arkadaşı olarak yanında durdum. Tolga Bey'in sadece çocuğu için katlandığı bir evliliği vardı. Bu bir süreç. Bir bedel ödenmesi gerekiyorsa ben ve Tolga Bey misli misli ödedik.

-Bana ev tutulduğu ve o kişinin eşyalarını aldığım söyleniyor. Bunların hepsi yalan. Oğlumu bırakıp başka bir evde yaşamam imkansız. Ancak resmi nikah olursa biriyle aynı evde yaşayabilirim. Tolga'yı tanıdığım ve hayatında olduğum için asla pişman değilim."

Tuğçe'ye karşı bir şey hissetmiyorum Tolga Bayar, Tuğçe Tayfur'un elini tuttuğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkilerini duyurdu. Bayar, iki ay önce katıldığı bir programda ise Tayfur için "Sadece arkadaşım olan bir kız. Birlikte olduğumuz hiçbir karede yalnız değiliz. Eşimle iki aydır hiç görüşmüyorum. Tuğçe'ye karşı da hiçbir şey hissetmiyorum" demişti. Ebru Bayar ise Tuğçe Tayfur yüzünden eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve hastane raporları olduğunu iddia etmişti.

Tolga Bayar, Tuğçe Tayfur'la el ele çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Tuttuğun elin hakkını vermek lazım bazen" notunu yazdı.